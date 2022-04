Martina Vohánku uchvátilo před pár lety kamarádovo vyprávění o schopnostech a inteligenci včel. Na centrálu své firmy u pražského Vyšehradu pak umístil dva úly a stal se členem Klubu střešních včelařů. Šéf W.A.G. payment solutions, která za služby pro dopravce utrží ročně přes tři miliardy korun, se o ně spolu s kolegou z představenstva stará.

Podobně jako 46letý Vohánka rozšiřují v posledních letech řady včelařů především třicátníci a čtyřicátníci. Přitom až do roku 2008 se počty chovatelů včel v Česku rychle snižovaly. Od té doby ale opět rostou a nyní jich je necelých 60 tisíc.

„Je to tak trochu módní záležitost. Lidé ke včelám chodí odpočívat od stresu a starostí, například hodně včelaří ajťáci, kteří jsou rádi, že nemusí aspoň chvíli sedět u počítače,“ říká Jarmila Machová, předsedkyně Českého svazu včelařů. Podle ní byli včelaři vždy spíš starší lidé, takže věkový průměr je kolem 60 let, nyní se ale snižuje. A s mladšími ročníky začaly v konzervativním oboru vznikat i start‑upy s ambicí ho proměnit.

Řídit úly z aplikace

Čtyřicátník a IT manažer Martin Špaňhel včelaří asi patnáct let a získal v tomto oboru také výuční list. Jeho kolegové se před pár lety účastnili hackathonu v oboru internetu věcí a zaměřili se právě na včely. „Čísla ukazují, jak to mají v dnešním světě komplikované, takže dochází k poměrně vysokým úhynům. Rozhodli jsme se proto, že vytvoříme hardware a software, který bude schopen automaticky sbírat informace o včelstvech a následně je zprostředkovávat včelaři a dělat analýzu,“ vzpomíná Špaňhel.

Sám se hackathonu neúčastnil, ale kolegům radil, jaké informace pomocí monitorovacího zařízení o včelách má smysl získávat a jak je pak interpretovat. Skupina soutěž vyhrála a začala své zařízení dál rozvíjet. Před dvěma lety spustila crowdfundingovou kampaň na portálu Hithit, vybrala 350 tisíc korun a následně založila společnost Forsage.net. V té době už byl do projektu naplno zapojen i Špaňhel, který dnes ve firmě drží největší podíl.

Její obrat se pohybuje v jednotkách milionů korun a v dalším růstu ji nyní brzdí zablokované dodavatelské řetězce. „Začalo to už loni a letos trend pokračuje – ve světě je velmi komplikovaná logistika dodávek materiálu. V našem zařízení je řada součástek, které poptává také automobilový průmysl. Ztroskotáváme na tom, že na celém světě není součástka třeba za 15 korun,“ popisuje Špaňhel.

Forsage.net vyvíjí software a svá zařízení, která stojí kolem 18 tisíc korun, také montuje. Skládají se z váhy, senzorů, centrální jednotky pro přenos dat a mobilní i webové aplikace. Na ní včelař sleduje vývoj hmotnosti, teploty nebo vlhkosti. Díky tomu na dálku zjistí, že například začala snůška nektaru a pylu anebo že je medník úlu už téměř plný. Pokud včely nemají dost prostoru pro med, vyrojí se.