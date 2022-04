Ačkoliv od takzvaného solárního boomu, tedy překotné výstavby solárních elektráren se státní podporou, uplynulo už více než deset let, stále jsou v českém právu patrné jeho dozvuky. Vlastníci solárních elektráren postavených v té době a dalších obnovitelných zdrojů by měli znovu zpozornět. Loni totiž sněmovna schválila opatření úřednicky pojmenované jako „postup prověření přiměřenosti podpory elektřiny“ neboli takzvané překompenzace. Zjednodušeně řečeno se pod tímto pojmem skrývá přepočet výnosnosti projektu výrobny elektřiny z obnovitelného zdroje s tím, že může dojít ke snížení či úplnému odejmutí práva na podporu do budoucna. A přinejmenším z něj provozovatelům zelených elektráren plynou nové administrativní povinnosti.

Podpora obnovitelných zdrojů spadá do kategorie takzvané veřejné podpory, která je v Evropské unii obecně nepřípustná z důvodu ochrany vnitřního trhu. Má‑li být podpora slučitelná s vnitřním trhem, a tedy přípustná, musí splňovat kritéria vymezená prováděcími akty a rozhodnutími orgánů Evropské unie, přičemž zejména nesmí být nepřiměřená.