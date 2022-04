Alexandr je Rus z Moskvy, do Prahy jezdil řadu let a chtěl se sem přestěhovat. Jeden byt koupil na investici už před pár lety a druhý pro sebe před rokem. Přesídlit se mu ale nepodařilo. Nejdřív kvůli covidu, pak přišla válka na Ukrajině, kterou rozpoutal jeho stát. Oba byty se proto rozhodl pronajmout na dálku přes investičního poradce. Má obrovskou výhodu, že má v Česku příbuzné. „Kdo tady teď nemá důvěryhodného člověka, jeho možnosti nakládat s penězi jsou značně omezené,“ říká jeho poradce Jaroslav Machej.

Kvůli západním sankcím vůči ruským bankám a zákazu převodu cizích měn do zahraničí je pro tamní občany velmi obtížné inkasovat peníze, ať už třeba za prodaný byt, nebo z pronájmu, a dostat je do Ruska. Totéž platí i pro převod peněz z této země do zahraničí.

Ačkoliv realitní trh reaguje na jakékoliv změny většinou se zpožděním, válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou se na něm promítl poměrně záhy. Nejprve v prodejích.

Problematický převod peněz

Rusové si zhruba od roku 2008 oblíbili zejména Prahu, Karlovy Vary, případně Mariánské Lázně a ve velkém tam skupovali byty nebo domy na investice. Řada makléřů Ekonomu potvrdila, že z velké části se svého majetku zbavila už loni. Covid jim totiž cestu do Česka po mnoho měsíců uzavřel.

„Odhaduji, že zůstalo už jen zhruba třicet procent z toho, co konkrétně tady v Karlových Varech původně vlastnili,“ konstatuje realitní makléř společnosti Re/Max v Karlových Varech Alexandr Mizjuk. S válkou prodej pokračuje, ale někteří jeho klienti, tak jako Alexandr v Praze, byty pronajímají. Prodávají hlavně Rusové, kteří stabilně v Česku nežijí a kupovali si nemovitost buď na investici, nebo na občasnou návštěvu. Začali se obávat, že by o své nemovitosti mohli časem kvůli sankcím přijít.

Kdo kupuje byt od ruského občana, může mít problém s hypotékou stejně jako žadatelé s ruským občanstvím.

V západočeských lázních Rusové vlastní celé hotely a hlavně velké množství luxusních bytů. Ty se ale nyní nabízejí za extrémně vysoké ceny, mimo realitu běžných kupců. Mít české koruny je pro Rusy výhodné, protože je to měna stabilnější než rubl a směnitelná za euro nebo dolar. I Mizjuk ale potvrdil, že převod peněz je problém.

Sám si peníze ruských klientů nechávat nemůže a ty, které inkasuje za pronájem bytů, přesměrovává do fondu oprav, případně platí vyšší zálohy na energie. Počítá s tím, že se majitelům vrátí, až se situace zklidní.

V případě prodeje určité možnosti jsou, ale časově náročné a nemají jistý výsledek. „Každý den čtu v rusky mluvící komunitě, že někdo ví, jak to udělat,“ říká Yeldana Shashkova ze společnosti Gepard Finance, která pomáhá rusky mluvícím klientům s úvěry na bydlení a prodejem. Někteří podle ní využívají například bankovní služby Zlaté koruny, pomocí níž lze převádět peníze do několika zemí, a ruská komunita zjistila, že to občas funguje. „Jiní volí zase nějakou jinou cestu, přes Turecko.“

Problém může mít český kupující, a to při žádosti o hypotéku. „Rozumím, že banky by mohly vidět trochu větší riziko v tom, aby skutečně vše hladce procesně proběhlo. Aby se nestalo, že člověk například podepíše zástavní smlouvu a mezitím zmizí z republiky,“ komentuje situaci David Eim z Gepard Finance.