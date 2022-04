Na sjezdovky se v budoucnu přestane jezdit primárně za lyžováním. To bude ve skiareálech stále více fungovat spíš jako prostředek pro přesun mezi zábavou v restauracích nebo nakupováním na svazích. Takovou vizi má Igor Rattaj, který je největším akcionářem skupiny Tatry mountain resorts. Ta provozuje několik lyžařských středisek, hotelů a zábavních parků na Slovensku, v Česku, Polsku a Rakousku.

Výnosy firmy se před pandemií covidu přehouply přes tři miliardy korun, loni se ale kvůli zavřeným horám propadly na polovinu a značně narostla i ztráta. Letos se už však podle Rattaje tržby Tatry mountain resorts opět přiblížily období před pandemií. K tomu přispěl specifický systém dynamického vytváření cen skipasů. „My neříkáme, že máme lístky za 1400 korun, ale že jsou i za 500, takže vlastně nikdo neví, jestli jsme zdražili. Zdražili jsme ale brutálně,“ popisuje Rattaj.

Manažer, který je napojený na investiční skupinu J&T a v mládí závodil na lyžích, vidí další příležitost k nastartování firmy v přílivu uprchlíků z Ukrajiny. O dopadech války, která v této zemi nyní probíhá, i dalších tématech mluví bez obalu a nevyhýbá se ani vulgárnějším termínům. K emotivnímu chování má blízko i díky své další profesi – herectví.

Když jsem zadal vaše jméno do vyhledávače, mezi prvními odkazy na mě vyskočilo vaše herecké portfolio na portálu Česko‑Slovenská filmová databáze. Hrál jste v několika filmech a seriálech jako Špindl, Skleněný pokoj nebo Backstage. Hrajete v něčem i teď?

Teď hraju v seriálu, který se jmenuje hodně aktuálně – Hranica. Odehrává se to na ukrajinsko‑slovenské hranici. Je to komedie o klasických vesnických pašerácích.

Co tam hrajete?

Policajta, jako skoro všude.

Jak jste se dostal k herectví?

Hrával jsem už na střední škole. Byli jsme čtyři a z naší party jsem se jako jediný nedostal na uměleckou školu, šel jsem na techniku. Hrál jsem i na vysoké škole a chvíli po ní. V 90. letech jsme také s kamarádem založili agenturu a dělali jsme po hotelech silvestrovský program. Pak jsem začal podnikat. V roce 2010 se natáčel v Tatrách film Román pro muže, vyhecovali jsme se a já tam šel hrát nějaký štěk. Od té doby mi filmaři začali ze srandy volat a zvát mě na další štěky. V minulosti jsem hrál i profesionálně, takže s tím nemám problém. V roce 2016 mi dokonce nabídli hru v bratislavském divadle.

V mládí jste také závodil na lyžích. Jak daleko jste to dotáhl?

Do okresního přeboru. Nebyl jsem profesionál.

Jak často se ještě dostanete na lyže?

Pořád chodím lyžovat, moje práce probíhá na lyžích. Za rok jsem tak 50 až 70 dní na sněhu.

Kde na to všechno berete čas při vašem podnikatelském záběru?

Dneska už se pomalu víc než podnikání věnuju herectví. Už nechci být moc ve výkonném vedení firem. Bohužel jsem teď musel udělat nějaké čistky, takže jsem se do výkonného vedení dostal zpátky. Chtěl jsem se zbavit pozice ředitele, ale ještě jsem nenašel nikoho schopného. Fakticky ale pracuji s týmem, takže nejsem úplně klasický výkonný ředitel. Chtěl bych firmu ovlivňovat už jen vizionářsky.

Drahou elektřinu přetavíme do cen skipasů. Otázka je jen, jak rychle to přetavit a jak to udělat elegantně. My máme výhodu pohyblivých cen.

LYŽOVÁNÍ BEZ LYŽOVÁNÍ

Jak se lyžařská střediska mění a jak vypadají ve vašich vizích skiareály budoucnosti?

Lyžování už není úplně o samotném lyžování. Je to o všech možných věcech, které jsou s ním spojené. A do budoucna v tom ještě dojde k výraznému skoku.

Igor Rataj (51) Po studiích elektrotechniky v Bratislavě nastoupil do investiční společnosti VÚB Invest. V roce 1996 začal spolupracovat s finanční skupinou J&T. Působil například jako ředitel obchodníka s cennými papíry J&T Securities, stal se také partnerem J&T Private Equity Group. Dodnes je s J&T finančně propojený. V rámci aktivit této skupiny dostal na starost rozvoj lyžařských středisek v Tatrách. Z toho vzešla v roce 2009 společnost Tatry mountain resorts. V ní je Rattaj přibližně se 30 procenty největším akcionářem.

Byl jsem nedávno ve Francii v lyžařském středisku Courchevel na střetnutí s managementem. Jsou tam hodně staré lanovky. Ptal jsem se jich na to a oni mi odpověděli, že se tam už nejezdí kvůli lyžování. Vyjedete na svah a na sjezdovce je obchod Louis Vuitton, kousek od něj další obchod s luxusním zbožím. V principu to je o trávení času ve středisku. Lidé ráno vyjedou na svah a udělají si rezervaci na oběd, pak se dostanou na lyže a udělají si rezervaci na odpolední drink, pak lyžují a udělají si rezervaci na večeři. V restauracích v alpských areálech během oběda hraje živá hudba a tanečnice tam tančí na stolech. Večer se tam pak rozjede zábava. Lyžování slouží jen pro přesun mezi destinacemi, kde lidé utrácejí peníze. Tam to celé směřuje. Ve střediscích budete muset monetizovat všechno možné vedle sněhu.

Do čeho tedy nyní investujete ve vašich skiareálech?

Přesně do tohohle, do zábavy. Ta může být různá. Někdo si chce ráno zalyžovat exkluzivně, tak jde na FreshTrack (ranní lyžování před otevřením areálu pro veřejnost – pozn. red.) a pak si dá snídani. S nikým se netlačí. Odpoledne jde na výšlap na skialpech a večer si zajede na večeři, třeba na degustační menu. Na hory jede na tři nebo čtyři dny. Není to jako dřív, že přijedete na týdenní dovolenou, koupíte si skipas na šest dní, třetí den toho máte plné zuby a děti jsou otrávené.