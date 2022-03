Americké akcie vynesly investorům během posledních deseti let hromadu peněz. Tyhle výnosy ale blednou v porovnání s tím, kolik se dalo vydělat na investicích do sportovních týmů. Platí to zvláště o americké basketbalové lize NBA, z níž se stal v posledních dekádách mnohamiliardový byznys i díky tomu, že pronikla na čínský a africký trh.

Podle dat společnosti PitchBook mezi lety 2002 a 2021 průměrná návratnost investice do klubu NBA přesáhla tisíc procent. To je více než dvakrát tolik, než za tu samou dobu posílil akciový index S&P 500. I většina ostatních amerických sportovních týmů investorům vynesla více než akciové trhy. Analytici PitchBooku odhadují, že průměrný baseballový klub v americké lize MLB zvýšil v té samé době hodnotu o 669 procent, tým amerického fotbalu v lize NFL se zhodnotil o 558 procent a hokejový tým v NHL v průměru o 467 procent.

Na růstu sportovních investic vydělal například Ted Leonsis, bývalý manažer společnosti AOL. Když v roce 1999 kupoval hokejový klub Washington Capitals, zaplatil za něj se svými partnery 85 milionů dolarů. V současnosti má hodnotu 1,5 miliardy. Za basketbalový tým Washington Wizards dal Leonsis v roce 2010 551 milionů dolarů. Dnes má hodnotu 1,9 miliardy.