Systém zahrnuje stovky tisíc lidí a českým firmám pomáhá vykrýt nedostatek lidí při nových zakázkách a v provozních špičkách. Bez agenturního zaměstnávání, tedy najímání pracovníků na omezenou dobu, by se některé neobešly. Vyhovuje jim, že takový personál nemusí držet ve stavu, administrovat jejich nábor a propouštění. Děje se to ve většině oborů v Česku a zároveň je s tím spojeno mnoho problémů.

Sem tam se v médiích objeví zpráva o ubytovně plné dělníků, kde konflikty často rozhání policie, někdy je tam práce pro koronera. Bydlí tam vykořenění lidé z ciziny, v Česku nemají ani povolení k pobytu, ani k práci. Hovoří se o nich jako o nemotivovaných, bez vztahu k práci i zaměstnavateli, často závislých na návykových látkách. Jsou platově podhodnocení, vyčerpaní extrémně dlouhou pracovní dobou, různě vykořisťovaní. Nemívají pracovněprávní smlouvy, ale smlouvy obchodní. Jsou zaměstnáváni tak, aby to stát nemohl evidovat, a proto je ani nemůže chránit.

To je realita nelegálních, takzvaně zastřených agentur, které nemají od státu licenci na zaměstnávání. Jsou jich stovky a podle odhadů expertů a asociací zaměřených na pracovní trh je přes ně zaměstnáno i více než 100 tisíc lidí. Tvoří až 40 procent celkového agenturního trhu. Ročně to stát připravuje až o 12 miliard korun, propočítala k cenám minulého roku Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS). Aktuálně existuje vysoké riziko, že v této šedé zóně skončí uprchlíci z Ukrajiny. Za nelegálními agenturami velmi často stojí tamní mafie.

Legální agenturní trh v Česku tvoří přibližně 1200 subjektů s licencí a stát je čím dál více reguluje a kontroluje. Musí ze zákona garantovat svým lidem stejné podmínky pro práci, jaké mají kmenoví zaměstnanci firem, kam jsou přiděleni – stejné mzdy, část benefitů a pracovněprávní smlouvy. Tyto agentury upozorňují, že je odborná veřejnost, zvláště odbory, házejí do jednoho pytle s nelegály. Stěžují si, že je inspektorát práce kontroluje více než agentury zastřené, protože ty nespadají do kategorie zaměstnavatelů. Kontroloři na ně narážejí náhodně nebo na upozornění. „To my jsme za první dva měsíce roku měli osm kontrol,“ říká Jaroslava Rezlerová, ředitelka největší české agentury práce Manpower.

Agentury bez cizinců