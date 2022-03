Potká‑li zákazník erotické služby v Česku ukrajinsky nebo rusky hovořící ženu, která neumí česky, měl by uvědomit policii. Té by žena měla potvrdit, že je v této pozici dobrovolně. Je to rada Spolku pro ochranu žen, jehož lidé pomáhají bývalým prostitutkám najít jinou práci. Jen pár týdnů po příchodu prvních válečných uprchlíků zaznamenal spolek od spolupracovnic v terénu – praktikujících sexuálních společnic – první informace o nucené prostituci.

K prvnímu státem řešenému případu zneužívání uprchlíků k práci, která se neslučuje s českou legislativou, začnou podle expertů na humanitární pomoc i úředníků rychle přibývat další.

Podle mnoha zdrojů na hranicích a kolem uprchlických center krouží podvodníci se sliby něčeho jiného, než o co nakonec půjde. Jedná o takzvané zastřené agentury práce. Na její zprostředkování nemají licenci, obcházejí české zákony a hrozí u nich riziko zneužití svěřenců. Uprchlíky lákají na nepravdivé informace o podmínkách pobytu v Česku a zdejších možnostech pracovat. Například tvrdí, že je to možné pouze s jejich agenturou. Krásně vypadající nabídky se pak mění v otrockou práci, prostituci či žebrání. Kdo kývne, čeká ho omezování svobody, nucené braní drog, další druhy vykořisťování a zneužívání jejich osoby i osobních údajů a dokladů k trestné činnosti, například získávání půjček.

„Z jejich vlivu je velmi těžké se dostat. Pro zranitelné, osamělé ženy s dětmi to může být skoro nemožné,“ upozorňuje Zdeňka Pecharová, koordinátorka Spolku pro ochranu žen.

První náznaky má i Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni. „Vládne teď ještě poměrně velký chaos. Slyšíme o tom z terénu zatím jen zprostředkovaně. Je potřeba počkat asi měsíc, než vypluje na povrch, co všechno už podvodníci stihli. Riziko nucení k prostituci i dalších forem nelegálního zaměstnávání je obrovské,“ říká. Jeho kolegové zaznamenali na hranicích nabídky odvozu za podezřelých okolností. „Pohybuje se tam řada dobrovolníků, mezi nimiž se jednoduše schovají ti, kteří to nemyslí dobře. Na naší helplince jsme měli i stížnost na to, že někdo nabízel ubytování za protislužbu,“ říká Hůle.

Vykořisťování v každé krizi

Jakákoliv humanitární krize přináší podstatně vyšší výskyt vykořisťování a obchodů s lidmi, říká Markéta Hronková, ředitelka organizace La Strada, která se problematikou zabývá v Česku 25 let. „Lidé v zoufalé situaci mají velmi často tunelové vidění, mají pocit, že musí přijmout jakoukoliv nabídku. Když přijde žena i s dětmi, cítí obrovskou míru odpovědnosti se o ně postarat. Přijme nabídku, jakou by za jiné situace nepřijala. To všechno vykořisťovatelé vědí. Celý tento byznys je postavený na lidské beznaději a zoufalství.“

Volný vstup na trh práce uprchlíci mají. Informace se k nim musí dostat rychleji, než je odchytí podvodníci, kteří jim tvrdí, že to tak není.

Intenzivní nárůst počtu stížností čeká stejně jako Hůle přibližně za měsíc či dva. „Až po první výplatě zjistí, že nedostanou, co by dostat měli. Nebo že jim zaměstnavatelé nasázejí všechny možné sankce a pokuty, strhnou jim peníze za ubytování a za jídlo a nezbude jim skoro nic.“ La Strada se přidala k humanitární pomoci. Věnuje se především osvětě mezi uprchlíky a monitoruje podezřelé nabídky. „Z děr už vylézají obvyklí podezřelí. Monitorujeme především nabídky těch, se kterými jsme měli už v minulosti zkušenost,“ popisuje Hronková. Ke své původní činnosti, pomoci zneužitým, se chce vrátit nejpozději do měsíce.