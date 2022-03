Jen co se letecká doprava začala vzpamatovávat z největší krize ve své historii, kterou vyvolala pandemie covidu, hrozí jí další propad – kvůli válce na Ukrajině. Přitom v roce 2019 podle spolumajitelky společnosti Asiana Šárky Litvinové dosáhla globalizace a s ní i letecká přeprava vrcholu. Přes firmu, která provozuje portál Letuška.cz, se tehdy prodaly letenky za více než čtyři miliardy korun. O rok později to ale byla kvůli pandemii jen asi třetina. Letos už jsou prodeje letenek přes Asianu zhruba na 60 procentech úrovně z roku 2019. K tomu přispívá velký zájem podnikatelů i turistů o dražší lístky ve vyšších třídách, kterých se přes Letušku prodává více než dvojnásobek oproti stejnému období před pandemií. Válka na Ukrajině ale teď způsobuje skokový nárůst ceny ropy a dopravci začali navyšovat palivové příplatky. Podle Litvinové tak roste i cena letenek, zejména na dálkových tratích. „Kam až se vyšplhají, záleží na mnoha faktorech a vývoji situace, na odhady je ještě brzy,“ říká.

Jak se promítá současný konflikt na Ukrajině do prodejů letenek?

Zájem o letenky zatím nepolevuje. Od začátku roku má stoupající tendenci. Postupně se začínáme přibližovat rokům před pandemií. Nevrací se jen cestující, kteří létají za sluncem, za zábavou nebo za poznáváním, ale také z velké části korporátní smluvní klienti a státní správa, která dohání to, co za dva roky zameškala. Představa, že vše lze převést do digitálního prostoru a povídat si donekonečna přes Zoomy a Teamsy, je mylná. Nakonec na pandemii velmi doplatila diplomacie a obchod, protože povídat si po telefonu není ono a mnohdy to nestačí. Dopravci ale teď kvůli válce na Ukrajině navyšují palivové příplatky, což výrazně ovlivňuje konečnou cenu letenek. A ty ještě budou zdražovat.

Jak moc?

Skokový a trvalejší nárůst ceny ropy se projevuje zatím vyššími cenami zejména na dálkových tratích – může jít až o deset procent. Kam až se nakonec ceny vyšplhají, záleží ale na mnoha faktorech a vývoji situace, na odhady je teď ještě brzy.

Ovlivní ruská invaze na Ukrajinu letecký byznys jako takový?

Ta hrůza teprve začala a nevíme, kdy skončí. Nepochybně se radikálně promění svět a s ním i letecký byznys. Jak se z této tragédie bude vzpamatovávat, je zatím ve hvězdách.

Aerolinky ruší lety z Evropy na Ukrajinu i do Ruska a obráceně, cestovky ruší zájezdy. Jaký podíl mají cesty na Ukrajinu a do Ruska na vašem byznysu?

Poslední roky před pandemií byl Kyjev žádanou destinací zejména pro Ukrajince žijící v České republice a v menší míře byl využíván cestujícími jako tranzitní bod pro cesty do některých exotických destinací, a to zejména z důvodu konkurenční ceny letenek. Přes Kyjev se létalo rovněž do Baku, Tbilisi a Jerevanu. Nyní pro tyto destinace využíváme polský LOT, Austrian Airlines nebo Turkish Airlines.

Jak tedy ovlivní ruská invaze vaši firmu?

Současná situace ovlivní všechno a všechny. Pandemie v nás ovšem vypěstovala odolnost. Počítáme s nejhorším a doufáme, že to nenastane.

Registrujete teď tedy zvýšený zájem o nákup letenek, vzhledem k tomu že jejich cena zřejmě dál poroste?

Zaznamenáváme nárůst nákupů letenek na letní období. Průměrná doba mezi jejich pořízením a odletem se prodloužila na šest týdnů. Oproti roku 2021 víc než o měsíc.

Kdybyste měla aktuální situaci srovnat s covidem, jak velké následky budou?