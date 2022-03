1. Reálné mzdy začaly v Česku klesat

Data o vývoji průměrné mzdy ve čtvrtém loňském čtvrtletí jsou začátkem trendu pro celý letošní rok, kdy nárůst mezd nevykompenzuje očekávanou vysokou inflaci. Po celý letošní rok je tak téměř jisté, že v reálném vyjádření budou mzdy klesat. Za celý letošní rok by to mohlo být kolem tří procent. Vyplývá to z vyjádření ekonomů.

Průměrná mzda v Česku podle údajů ČSÚ vzrostla v posledním čtvrtletí loňského roku meziročně o čtyři procenta na 40 135 korun. Reálně po zohlednění růstu spotřebitelských cen ale měsíční výdělek o dvě procenta klesl. Medián, tedy prostřední hodnota mezd, vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 4,9 procenta na 34 360 korun. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 17 221 a 65 753 korunami měsíčně.

„Propad reálné mzdy ze čtvrtého čtvrtletí 2021 vidíme spíš jako začátek série než ojedinělý úkaz,“ upozornil hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Minimálně až do třetího čtvrtletí je podle něj nutné se smířit s meziročním poklesem reálných mezd. „Pro zvýšení své spotřeby musí domácnosti buďto strávit prací více hodin, anebo musí čerpat ze svých úspor. Druhé z možností zvýšení spotřeby ovšem teď nenahrává geopolitická situace,“ upozornil.

Tempo růstu mezd ve čtvrtém čtvrtletí bylo podle hlavního ekonoma Creditas Petra Dufka pomalejší než v předchozím čtvrtletí, kdy výsledky ovlivnila mimo jiné situace ve zdravotnictví. „Zatímco o rok dříve se tam v závěru roku vyplácely bonusy, loni už nikoliv, a tak tam došlo k výraznému poklesu objemu vyplácených platů. Nicméně když se podíváme na výsledky z převážně privátní části ekonomiky, tak ani tamní růst mezd nedokázal až na výjimky kompenzovat akcelerující inflaci,“ uvedl.