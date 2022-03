Svoji evropskou budoucnost má americký Ford nalinkovanou jasně. Po roce 2030 chce u nás prodávat jen auta na elektřinu. S tím prvním se tak snaží udělat pořádné haló. Navzdory tomu, že se jedná o SUV, ho zařadil do rodiny Mustangů a po vzoru Tesly přešel na nový obchodní model.

Mustang Mach‑E se prodává výhradně na internetu. Zákazník si zvolí z předkonfigurovaných aut, u nichž hned vidí, za jak dlouho je dostane. Vybírá si velikost baterie, pohon zadních nebo všech kol, k dispozici jsou tři výbavové balíčky a několik barev. Auto pak Ford doručí k zákazníkovi domů nebo k vybranému prodejci.

Do redakce Ekonomu dorazila jedna z top verzí: Mach‑E s pohonem všech kol a větší baterií, v červené metalíze Lucid a výbavovým balíčkem Technology Plus za 68 400 korun. Auto by vyšlo celkem na 1,8 milionu a čekali bychom na něj 10 týdnů. Dodací lhůty se však neustále mění, u jiných verzí jsou i osm a půl měsíce.

Kde nechal Ford kliky?