Spojí‑li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté. Slavný citát z románové epopeje Vojna a mír od Lva Nikolajeviče Tolstého je návodem, jak se chovat v těchto tragických dnech. V posledních dekádách svět nezažil černobílejší konflikt, než je současná rusko‑ukrajinská válka. Ruská armáda odsouzeníhodně napadla suverénní demokratický stát a rozpoutala v Evropě nejnebezpečnější válečný konflikt od konce druhé světové války.

Dobří lidé se teď musí spojit a chválabohu tak činí. Myslím, že většině z nás konečně došlo, že nestačí prázdná gesta podpory. Jestliže chceme porazit zlo, musíme i my přinášet oběti. Třeba v podobě výrazně vyšších cen energií. Když tuto cenu nebudeme ochotni zaplatit nyní, bude nás to v budoucnu stát mnohem víc. A nemusí to být jen peníze.

Je to důležité i kvůli tomu, aby si Ukrajinci z této války neodnesli zkušenost, že na ně Západ zapomněl. O takovém historickém traumatu my Češi víme své. Naštěstí to vypadá, že se demokratický svět, otřesený ruskou agresí, rychle semkl a postupuje rozhodně a ve vzácné shodě.

Související

Nakonec jedno velké poděkování. Měli bychom být zavázáni politickým stranám Přísaha, Trikolora Svobodní Soukromníci, Volný blok, ale i komunistům a vlastně i ČSSD. Jen díky tomu, že nepřekročily při loňských volbách pětiprocentní hranici a zároveň sebraly hlasy hnutí ANO, není dnes premiérem Andrej Babiš. Při vzpomínce na to, jak jeho administrativa nezvládla covidovou krizi, nás může jen těšit, že tento chaotický mikromanažer není u moci v této vypjaté době.

Přeji pěkné čtení.