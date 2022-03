Takzvaný paušální daňový režim, tedy jeden souhrnný odvod sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů, měl drobným živnostníkům ulevit od vedení účetnictví a kontrol z finančního úřadu. Obliba novinky, která funguje od loňska, je ale mnohem menší, než se při jejím zavádění čekalo. Navíc podnikatele vždy úplně nezbavuje povinnosti podat daňové přiznání, ačkoliv to od paušálního režimu očekávali.

Paušální režim umožňuje podnikatelům platit jedinou souhrnnou platbu na pojištění a daň z příjmů. Ta pro letošek činí 5994 korun měsíčně. Loni to bylo zhruba o pětistovku méně. Záloha je splatná vždy ke dvacátému dni daného měsíce. Poplatník si je ale může předplatit i několik měsíců dopředu nebo zaplatit jednorázově na celý rok.

Kdo chce tento zjednodušený odvod využít, musí to finančnímu úřadu oznámit vždy do 10. ledna příslušného kalendářního roku. To znamená, kdo si chtěl zjednodušit daně za rok 2021, musel Oznámení o vstupu do paušálního režimu finančnímu úřadu doručit už loni začátkem ledna. Výjimkou jsou podnikatelé, kteří začali podnikat v průběhu roku. Ti se mohou do paušálního režimu přihlásit vždy ode dne zahájení činnosti.