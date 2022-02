Na 14. místě žebříčku vysokoškolských studijních oborů deníku Financial Times se v loňském roce v kategorii Masters in Management objevila Vysoká škola ekonomická. Je to posun výš, o rok dříve byla s programem mezinárodního managementu na 22. pozici. Studenti v něm od počátku spolupracují s budoucími zaměstnavateli.

To je významné proto, že v žebříčcích ekonomicky zaměřeného listu, které mají přesně 100 míst, je jedním z hodnotících kritérií i to, kolik si absolventi vydělají tři roky po ukončení studia. V případě anglicky vyučovaného předmětu na pražské VŠE částka za sledované období překračovala hranici 75 tisíc dolarů ročně. V přepočtu jde o 134 tisíc korun měsíčně. U vítězné Univerzity v St. Gallenu to bylo 221 tisíc korun a u 100. Hong Kong Baptist University School of Business 56 tisíc korun.

Dvě zásadní lákadla

Akademický ředitel oboru Ladislav Tyll je přesvědčen, že pokud by toto srovnání bylo jedinou motivací studenta, v přijímacím řízení neuspěje. „Probíhá formou assessment centra. Uchazeč musí předložit motivační dopis, portfolio zkušeností a jasnou představu o tom, co chce dělat a jakým projektům se na škole chce věnovat,“ říká.

Master in International Management (magistr z mezinárodního managementu) na Fakultě podnikohospodářské VŠE těží ze spolupráce s aliancí na výchovu manažerů CEMS. Její součástí je 34 škol a přes 70 firemních partnerů jako Henkel, Google, Škoda Auto nebo Plzeňský Prazdroj. Studenti u některého absolvují pracovní stáž. A pobudou i v zahraničí na jedné z partnerských škol.

Tyll si myslí, že už tady se studentům vrací na české poměry celkem vysoké náklady za studium – 1900 eur (bezmála 50 tisíc korun) za semestr. „Na zahraniční pobyt student dostane stipendium 50 tisíc korun. Povinná dvouměsíční stáž je placená, v průměru kolem 50 tisíc korun za měsíc. Ale není výjimka, že firma zaplatí i dvojnásobek.“