Způsob, jakým se konzumují alkoholické nápoje, se v pandemii změnil. Divoké večírky trvající dlouho do noci vystřídalo klidnější popíjení vpodvečer. Lidé si mnohem více navykli nakupovat on‑line a zřejmě u toho v hojném počtu zůstanou. Jiné trendy tu byly už dřív. Třeba to, že si stále více lidí radši připlatí za kvalitu, než aby toho vypili co nejvíc za co nejméně peněz. Koronavirová situace to ještě zvýraznila, říká Michael Holm, generální ředitel Diageo Eastern Europe. Jeho firma operuje ve 180 zemích světa a vyrábí řadu známých značek lihovin. Jde třeba o whisky Johnnie Walker nebo J&B, vodky Smirnoff či Ketel One, rumy jako Captain Morgan nebo Zacapa, likér Baileys. Produkuje také různé značky piva, z nichž nejznámější je Guinness. Diageo vzniklo v roce 1997 fúzí britského výrobce alkoholu Grand Metropolitan právě s tímto irským pivovarem. Za druhé pololetí loňského roku mu meziročně vzrostly tržby o 15,8 procenta na osm miliard liber (v přepočtu více než 233 miliard korun) a provozní zisk o 22,5 procenta na 2,7 miliardy liber (bezmála 79 miliard korun). Východoevropská divize, kterou Holm vede, pokrývá celou kontinentální Evropu, Rusko, Střední Asii, Blízký východ a severní Afriku. Má sídlo v Budapešti a odtud se ředitel s časopisem Ekonom spojil přes Zoom. O Česku má dobrý přehled a vysvětluje, jak významné je třeba to, že zdejší milovníci lihovin v posledních letech čím dál více přicházejí na chuť ginu.

V posledních zveřejněných výsledcích jste reportovali slušný růst. Znamená to, že se Diageo a snad i celý alkoholový průmysl definitivně zotavily z covidové krize?

Jde o skutečně silný růst. Částečně ta čísla samozřejmě stále zvyšuje fakt, že se odrážíme z nižších úrovní, kam jsme klesli v pandemii. Zejména u lihovin, ať už jde o rum, gin, whisky, likéry, ale zaznamenáváme tak silný růst, že už se dostáváme na vyšší čísla, než jaká jsme měli před pandemií, zejména díky maloobchodu. Prodeje v gastronomii pořád zaostávají a bude ještě chvíli trvat, než se dostanou na předpandemickou úroveň.

Co se vlastně v době covidu ve vašem oboru dělo?

Bylo to rozhodně největší narušení ekonomiky a života, jakému jsme kdy čelili, ať už jako firma, nebo jako alkoholový průmysl. Nezbývalo nám než se velmi rychle přizpůsobit, když jsme si uvědomili rozsah krize. V Evropě došlo z velké části k uzavření gastronomie. Značná část těchto tržeb ze dne na den zmizela. Naštěstí část z toho velmi rychle zachytil maloobchod. Spotřebitelé se nové situaci přizpůsobili. Změnilo se i nákupní chování. Došlo k masivnímu nárůstu elektronického obchodování, v některých zemích se až zčtyřnásobilo. Lidé také častěji nakupovali v menších obchodech.

Zhruba před sedmi lety obliba ginu začala růst ve Španělsku a Británii. O pár let později to dorazilo i do Česka. Zde má gin stále velký potenciál.

Které z nových trendů podle vás přetrvají i v době po odeznění pandemie?

Určitě bude pokračovat nárůst online prodejů. Pandemie zde posloužila jako katalyzátor, ale ten trend bude dlouhodobý. Spotřebitelé se také posunuli od hektických nočních akcí k uvolněnějším podvečerním příležitostem se napít. Tento trend zřejmě rovněž přetrvá a pravděpodobně i zesílí.

Po dobu dvou let docházelo k neustálému střídání období, kdy byly restaurace, ekonomiky i hranice zavřené a otevřené, pak třeba s různými omezeními. Nemůže dojít ke zvratu, až dojde k definitivnímu uvolnění restrikcí?