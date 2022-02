Představte si člověka, který by v říjnu roku 2007, v euforii z rychle rostoucích akciových trhů, sebral veškeré úspory a vložil je do některého z burzovně obchodovaných fondů navázaných na index S&P 500. Tento index posiloval tehdy již pět let v řadě, přičemž za tu dobu bezmála zdvojnásobil svou hodnotu. Kdyby onen nešťastník nakoupil akcie 12. října, když byl index na vrcholu, přišel by během následujícího roku a čtvrt o více než polovinu investovaných peněz.

Nejhorší věc, kterou by takový investor mohl tehdy udělat, by bylo prodat, co mu zbylo, a z akciového trhu utéct. Kdyby naopak vytrval, zavřel oči a na vývoj indexu S&P 500 se podíval až nyní, zjistil by, že navzdory prvotnímu drastickému propadu (i aktuálnímu poklesu cen akcií) mu jeho investice vynesla bezmála 190 procent.

Z toho plyne poučení i pro všechny současné investorské nováčky, kteří se nechali zlákat vidinou zbohatnutí na obchodování s akciemi. Nenechte se vynervovat prudkými poklesy cen, investujte pravidelně a začněte s tím hlavně co nejdřív. To úplně nejhorší, co byste teď mohli udělat, ve snaze zachránit hodnotu svého majetku, je prodat při propadu trhu všechny své akcie.

Zároveň je ale třeba se připravit na to, že ve světě vyšší inflace a vyšších úrokových sazeb dojde na trzích k výrazným otřesům. Třeba už to v příštích letech nebudou americké, ale evropské indexy, které budou najednou výnosnější. A mnohé firmy, jež byly v posledních letech miláčky investorů, mohou snadno upadnout v zapomnění.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.