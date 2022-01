Společnost Gordic vstoupila na trh téměř před třiceti lety se zdánlivě jednoduchým cílem – digitalizovat státní správu. Vytvořila systém Ginis, který úřadům umožňuje elektronicky spravovat dokumenty, ukládat bezpečně data, vést účetnictví, řídit lidské zdroje a tvořit chytrá města. Gordic pracuje pro ministerstva, včetně ministerstva vnitra a obrany, magistrát hlavního města Prahy a desítky krajských a okresních úřadů. V poslední době se podílel například na vytváření systému pro vyplácení ošetřovného podnikatelům a ministerstvu dopravy digitalizoval spisovou službu. Technologická společnost už přerostla území Česka, ale v minulosti dostala také tvrdé rány. Soudy a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kritizovaly přílišnou závislost měst na jejích systémech a smlouvy, z nichž se nemohla vyvázat. Pražský magistrát za to dokonce dostal pokutu. Gordic v reakci na to musel své systémy více otevřít dalším vývojářům. Vladimír Přech, obchodně‑právní ředitel firmy, přesto tvrdí, že se nyní Gordicu podniká lépe než dřív. Za státní správu konečně jednají lidé, kteří IT rozumí, a vzrostla ochota občanů s úřady komunikovat on‑line.

Nakolik se rychlost a intenzita toho, jak státní úřady digitalizují, mění v čase? Roky panovalo přesvědčení, že Česko na tom v této oblasti není dobře. Lepší se to?

Republika na tom byla na centrální úrovni historicky velmi dobře v back officu (interní zpracování žádostí a administrativní podpora institucí – pozn. red.). Na vysoké úrovni je systém základních registrů. Totéž datové schránky. V čem Česko zaostávalo, a bylo to vidět i z mezinárodních srovnání, byly digitální služby, tedy on‑line komunikace mezi institucemi a s občany. I zde se ale v poslední době udělalo několik kroků dobrým směrem. Zákon o právu na digitální služby stanovil legislativní rámec a vytváří i tlak na úřady, aby digitalizovaly své agendy. Velice důležité je také zavedení takzvané bankovní identity občana. Máme tady přes pět milionů lidí, kteří se díky ní mohou v komunikaci s úřady on‑line identifikovat. To zvýšilo i využití Portálu občana jako rozcestníku pro poskytování digitálních služeb státu a samospráv.

Jak to, že backofficové procesy byly na vysoké úrovni a komunikace o digitalizaci směrem k občanům úřadům příliš nešla?