Kandidátů na ekonomickou událost nového roku je už teď spousta. Covid stále neskončil a kromě našeho zdraví těžce zkouší i státní a soukromé finance. Nebavíme se už o energetické krizi, ale rovnou o plošné energetické chudobě, protože zvýšená cena energií průměrnou domácnost vyjde téměř o tisícovku navíc na měsíčních platbách. Státní rozpočet je v rozvalu, ale to už pomalu nikoho nepřekvapuje. A to o mnohých věcech – naštěstí či naneštěstí – ještě ani nevíme.

Přesto se dá s velkou mírou jistoty tipnout, co bude blockbuster roku – inflace a reakce České národní banky. Nová vláda samozřejmě do toho má také co mluvit, a mluví, když tvrdí, že musí výrazně snížit „babišovské“ schodky, aby zatočila s inflací. Realita je ovšem taková, že dopad vládní restrikce bude malý, pokud tedy vůbec bude, protože covidová i energetická pomoc se nebude počítat na jednotky, ale desítky miliard.

Divoký rok v ČNB