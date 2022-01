Akciové trhy ve Spojených státech loni opět trhaly rekordy. Jestli se jim to samé bude dařit i v následujících týdnech, bude záležet na řadě faktorů. Podstatný bude samozřejmě další vývoj pandemie covidu. Konkrétně nové varianty omikron, která je podle vědců mnohem nakažlivější než delta, možná se však vyznačuje slabším průběhem. Zásadní vliv bude mít na kapitálové trhy také další vývoj inflace a s ním související politika centrálních bank. V případě, že by americká centrální banka Fed zvolila rychlé tempo zvyšování sazeb, bude to akciové trhy bolet.

Bohumil Trampota, analytik Komerční banky:

Do portfolia bych si určitě zařadil akcie českých bank. Očekává se, že na jaře začnou mezi své akcionáře distribuovat – mimo standardní dividendy – přebytečný kapitál, kterého je hodně. Navíc jasně profitují z rychlého tempa zvyšování úrokových sazeb ČNB. A samozřejmě akcie společnosti ČEZ. Cena elektřiny prostě neklesá a drží se na historických maximech. Pro ČEZ to je jednoznačně pozitivní. ČEZ z nízkonákladových jaderných elektráren vyrábí zhruba polovinu elektřiny. Dává mu to tak konkurenční výhodu proti firmám, které musí kupovat drahé emisní povolenky. Je taky pravděpodobné, že jaderná energetika bude zařazena do bezemisních zdrojů.