Požadavky na výstavbu nových budov stále více směřují k nízkoemisním standardům. Evropská legislativa postupně stanovuje nová pravidla na výstavbu nových budov či rekonstrukci budov stávajících. Zavádí požadavky na uhlíkové parametry a bankám udává směr při poskytování financování. Už nyní proto stavebníci musí při plánování projektů uvažovat o uhlíkové náročnosti budov. A Evropská komise chce jít ještě dál. Jak by se do projektování mohlo promítnout zavedení systému emisních povolenek pro budovy? Tento mechanismus je hlavním nástrojem legislativního balíčku Fit for 55 k dosažení snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 55 procent oproti roku 1990. O návrhu Evropské komise budou v následujících měsících jednat členské státy Evropské unie.

Balíček Fit for 55 byl předložen Evropskou komisí v červenci 2021. Jde o komplexní soubor legislativních návrhů a politických iniciativ zahrnující řadu opatření ve vztahu ke snížení emisí skleníkových plynů. Jednoznačně nejvýraznějším krokem je zavedení systému emisních povolenek i pro dopravu a budovy. Východisko tohoto opatření spočívá v množství skleníkových plynů souvisejících se spotřebou energie, které na budovy připadá. Podle analýz segment budov produkuje 36 procent celkového množství emisí skleníkových plynů. Oproti průmyslu přitom tyto emise nejsou pokryty systémem emisních povolenek. Návrh balíčku má proto za cíl tento nepoměr vyrovnat a stlačit množství emisí na přijatelnou úroveň.