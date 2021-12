V jednu chvíli žongluje s několika míčky najednou. V Harrachově jeho investiční skupina rekonstruuje jeden z nejstarších hotelů v celých Krkonoších, v Budapešti staví hotelový komplex za 1,3 mi­liardy korun. Buduje a rozvíjí datová centra, vlastní břidlicové a žulové doly, v Řecku má projekt na pěstování konopí a výrobu čistého THC. V neposlední řadě také buduje vlastní robustní portfolio nemovitostí o rozloze 1,4 milionu metrů čtverečních určených k výstavbě logistických, skladovacích a výrobních prostor na území Česka a Slovenska.

„Naší mantrou je mít likvidní aktiva, aby se případně dala rychle prodat nebo s něčím zobchodovat,“ vysvětluje Ondrej Spodniak, zakladatel investiční skupiny Premiot Group, proč dobře spí a proč se nebojí, že mu některý z míčků spadne.

Byznys se učil v Anglii

Základy miliardových obchodů postavil v roce 1999, kdy si se spolužákem koupil za našetřené peníze rodinný dům určený k rekonstrukci. Opravili ho a následně prodali téměř za dvojnásobek. Na podobném principu podniká i dnes. Jen ten opravdový zlom přineslo až jeho působení v Anglii.

V roce 2008, v době, kdy se světová ekonomika přesouvala z dob konjunktury do těžké recese, se začal seznamovat se svým budoucím byznysem. V menším nakupoval nesplácené pohledávky zajištěné nemovitostmi, většinou do 250 tisíc liber. Následovaly projekty výstavby studentského bydlení v Londýně, u kterých univerzity garantovaly pronájem apartmánů na několik let dopředu. „Prodávali jsme je pak jako investiční byty za 55 tisíc liber. S malými penězi jsme začali vydělávat ty velké,“ vzpomíná investor, který zároveň tvrdí, že největší obchody dělal na podání ruky.

Největší průlom – a jak sám říká, i jeho největší první deal – nastal v roce 2011, kdy přišla nabídka od jednoho z amerických řetězců na zajištění výstavby hotelů na Srí Lance. Jeho první land development zahrnoval akvizici pozemků, vyřízení licence a výstavbu hotelu. Z plánovaných šesti měsíců v Asii v ní nakonec strávil tři a půl roku. Spolupracoval s thajským hotelovým řetězcem, působil v Indii a na Maledivách.

„Vždy jsem byl okouzlen asijskou pokorou, velkou pracovitostí a skromností. Na letiště pro vás přijede šofér, setkáte se s člověkem, který ovládá sítě hotelů, nemocnic, fabrik, a vy vidíte naprostou skromnost,“ vzpomíná Spodniak, který si z Asie přinesl jednu cennou zkušenost, která se mu v podnikání vyplácí. „Aby člověk v byznysovém světě přežil, nemusí vždy riskovat, ale musí být trochu paranoik. Za vším musí vidět nějakou kulišárnu,“ usmívá se.

Čtyři projekty pro lepší spaní

Po návratu z Asie založil se svou ženou Janou investiční skupinu Premiot Group, která se původně zaměřovala jen na prémiové nemovitosti v Česku. Nyní podniká v řadě evropských zemí a stojí za ní mnoho projektů, od výstavby rezidenční vily na pražském Smíchově přes kancelářské budovy a hotel v centru Budapešti až po nákup a rozvoj průmyslových pozemků.

„Držíme se toho, abychom měli v každém státě tři až čtyři velké projekty a pak několik menších, jinak by se to nedalo uřídit,“ vysvětluje podnikatel, který zároveň tvrdí, že každý nákup pečlivě zvažuje a musí za ním vidět nějakou přidanou hodnotu. Stejně jako u hotelu Karolína v centru Harrachova či v případě hotelového komplexu za 1,3 miliardy v Budapešti.

„Bylo to pro nás zajímavé místo, kousek od sídla Siemensu, vedle nádraží, v blízkosti tramvaje a metra. Dávalo nám smysl na tom místě postavit velký hotel,“ vypráví. „Vyřídili jsme stavební povolení, udělali studii. A teď se podržte, vše jsme měli vyřízené za 14 měsíců. 24 tisíc metrů čtverečních podlahových ploch a 300 pokojů. Maďaři jsou chytří, chápou, že čím dříve otevřete hotel, tím dříve budou mít peníze,“ popisuje své zkušenosti s jednáním v Maďarsku. „V Maďarsku je navíc nízké zdanění právnických osob. Na otázku, jestli mám jít dělat hotel za 50 milionů eur do Budapešti, nebo do Prahy, bude odpověď jednoduchá,“ zamýšlí se Spodniak.

Ondrej Spodniak Český investor, který se zaměřuje na realitní trh a development, zakladatel investiční skupiny Premiot Group. Zodpovídá za realizaci strategie a řízení klíčových projektů napříč segmenty finančních služeb a korporátních investic. Investuje do nemovitostí v Česku i v zahraničí. Je partnerem Společnosti Franze Kafky, podporující mladé literární talenty. Byl oceněn MŠMT a získal cenu laureát za literární díla Komedie bez šaška a Komedie bez šaška II. Miluje rock, hraje na kytaru a na bicí.

Jeho byznys nespočívá v provozování hotelů. Nakoupí pozemky, nechá postavit a vybavit hotel, vše zajistí, zorganizuje, sežene investory. Sa­motný hotelový byznys podle jeho názoru bude fungovat i navzdory pandemii.

„Tento obor se měl hodně dobře a pandemie je pro něj taková byznysová čistka. Ukáže, jestli ti silní jsou opravdu silní. Zároveň je nyní obrovská příležitost pro malé hotely, aby se začaly spojovat. Jejich budoucnost je ve spojenectví a ta mohou být tichá, hlasitá nebo brandová, kdy se spojí hotel s dobrou značkou s hotelem s dobrými službami,“ říká investor a dodává: „Jako my se spojujeme s firmami ve stavebnictví a dalších oborech. Sám jste nic. Sám neuděláte nic.“

Během rozhovoru několikrát zmíní, jak je důležité se obklopovat dobrými lidmi, ale také to, jak velkou roli hraje dát si načas a pečlivě vybírat projekty, do nichž jeho skupina vstoupí. Vidět všechna rizika a všechny budoucí problémy. „Raději ať deal nedopadne, než aby nás z něj pak bolela hlava,“ zdůvodňuje.

Ze stejného důvodu se nezaměřuje na haly pod 10 tisíc metrů čtverečních či hotely pod 150 pokojů. „Na jednání chodíme sami s Honzou (Jan Hampel, řídící partner a předseda dozorčí rady – pozn. red.), takže těch projektů moc nejde udělat a raději si vybíráme ty větší. U projektu, který má 200 tisíc metrů čtverečních, se nahoníte stejně jako u toho, jenž jich má 20 tisíc,“ povídá.

Hotely, žulové kostky a trochu Jamajka

Přestože Ondrej Spodniak rozjíždí řadu zdánlivě rozdílných obchodních aktivit, vždy v nich hrají roli nemovitosti. I v případě nákupu dolů, které mají vazbu ke stavařině.

„Udělali jsme si před lety strategii, zmapovali, co se dá koupit, a řekli jsme si, že bychom chtěli mít břidlici. Máme s ní určitý záměr, který zatím neprozradíme,“ říká investor, jehož investiční skupina vlastní také žulový lom Vápenice a Čierny Balog na středním Slovensku. „Když půjdete po Karlově mostě a rozhlédnete se, uvidíte Staroměstský jez. Všechny ty žuly tam jsou od nás. Dělali jsme i v Budapešti parlament či nábřeží. Na budapešťském nábřeží je hodně české žuly,“ vypráví.

Vše má svůj čas. Když do něčeho vlezete rychle, akorát vás z toho bolí hlava.

Investiční skupina rozšířila v loňském roce své aktivity na oblast pěstování léčebného konopí a výroby čistého THC. V Řecku nakoupila pozemky, stejně jako vždy s přidanou hodnotou. Byly nejen levné, ale hlavně předem určené k pěstování konopí. Spodniak právě v tomto oboru vidí velký potenciál a věří, že lidé půjdou stále více cestou léčení bolesti pomocí přírodních preparátů.

„Vypadá to jako Jamajka, naprostá pohoda, ale je to složitý byznys. Tvrdý byznys na úrovni farmacie,“ říká Spodniak. „V první fázi stavíme s Kanaďany deset skleníků po 600 metrech čtverečních včetně rafinérie. Budeme získávat čisté THC,“ dodává. Vznikne tak čistý THC olej, z něhož se následně vyrábí léky. Celková výše plánovaných investic do projektu by měla být 40 milionů eur a cílem skupiny je se do tří let spojit a vyrábět vlastní produkty.