Rok 2022 přinese pokračování slavných filmových trháků. Chystá se premiéra nového Avatara a Jurského parku i seriálová verze Pána prstenů. Hudební fanoušci se snad dočkají koncertů odložených kvůli pandemii.

6 nejočekávanějších filmových hitů

Foto: archiv

Avatar 2

prosinec

Na pokračování originálního snímku ze smyšleného světa Pandora si museli diváci místo slibovaných pěti počkat 13 let. Natáčení odsunulo zemětřesení i vytíženost režiséra. Proto James Cameron s dvojkou roztočil i trojku, čtyřku a pětku, do kin mají přicházet postupně až do roku 2028. Avatar je komerčně nejúspěšnějším filmem všech dob a prvním, který na vstupném utržil přes dvě miliardy dolarů. Překonal Titanic, který na špici žebříčku vydržel 13 let. Přinesl řadu nových vizuálních efektů, což se čeká i nyní.

Foto: Michal Křeček

Poslední závod

únor

Ze známého lyžařského závodu s tragickým koncem si lidé pamatují jména Hanč a Vrbata. Poválečný vývoj z něj vymazal jméno třetí, pro příběh o hrdinství důležité. Emerich Rath byl Němec, který promrzlého Hanče přivlekl domů. Rathova spoluúčast byla komunistickou historií vynechávána. „Chtěl jsem udělat film o přežití, při studiu dobových materiálů mi došlo, že se v příběhu skrývá celá podivnost 20. století,“ říká režisér Tomáš Hodan.