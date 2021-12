Konec roku se blíží a s ním i čas novoročních předsevzetí. Alespoň nějaký malý cíl si stanoví v tuto dobu velká část z nás. Podle jednoho výzkumu si novoroční předsevzetí dává skoro každý druhý. Jak to s nimi dopadá, ale víme asi všichni. Jedna pár let stará analýza dat uživatelů fitness aplikace Strava například ukázala, že většina lidí začala porušovat své cíle do nového roku už za pouhých 12 dní.

To ale neznamená, že je na stanovování předsevzetí něco špatného, jen se to musí umět. Jak radí American Psychological Association, nikdy si nevytyčujte vágní cíle, jako například „budu jíst zdravěji“, „budu více cvičit“ nebo „naučím se španělsky“. Daleko lépe funguje, když je předsevzetí konkrétní a také realisticky dosažitelné.

Nemusíte hned po Novém roce začít každý den běhat pět kilometrů. Stačí, když začnete pravidelně chodit na procházky. Snížíte si tím krevní tlak, riziko kardiovaskulárních onemocnění i cukrovky. Vycházka během dne má navíc podle vědců ještě jednu velkou výhodu. Světlo má doslova zázračný účinek na naši psychiku – naše chmury léčí podle jedné studie z roku 2016 stejně efektivně jako antidepresiva.