V první prosincový pátek halou pražského hotelu Pyramida šuměl při právě probíhající firemní akci hovor několika desítek lidí, na baru cinkaly skleničky a to, že právě čelíme další vlně koronavirové pandemie, připomínaly víceméně jen roušky na tvářích hostů. Recepční a servírky měli napilno. „Máme plno. Myslím, že lidé chtějí mobilitu, flexibilitu a chtějí se potkávat,“ říká Gorjan Lazarov, generální ředitel hotelového řetězce Orea Hotels & Resorts. Koronavirus bere jako inspiraci, co udělat jinak a lépe. V prosinci představí svůj první hotel zcela bez personálu, a to na lukrativním místě u pražského Karlova mostu. Lazarov zdůrazňuje, že krása – a to nejen Prahy, by se neměla prodávat levně.

Síť Orea má celkově osmnáct hotelů napříč republikou, ve městech, horách i lázeňských resortech. Jak koronavirová pandemie a s ní spojené uzavírky poznamenaly jednotlivé lokality?

Největší negativní dopady jsou na hotely pro firemní klientelu nebo městské hotely, tedy v Praze a Brně, ale třeba i na lázně. Tam chybí tradiční německá klientela, která například do Mariánských Lázní dřív jezdila.

Praha a Brno byly před covidem největším zdrojem tržeb, takže to je citelná změna?

Ano. Od roku 2017 jsme hodně investovali a postupně transformujeme Oreu s cílem vytvořit českou značku, která je symbolem kvality a dá se vyvážet i do zahraničí. Je pravda, že hotely orientované na firemní klientelu byly jádrem portfolia, ale tím, jak jsme vylepšili zároveň i ty určené pro rekreaci, jsme zaznamenali velmi pozitivní ohlas u klientů a rekordní spokojenost. To znamená, že se na pobyty nejen vrací, ale doporučují nás stále častěji i dále. Tím pádem i hotely v regionech fungují navzdory komplikacím s covidem docela dobře. Daří se nám například teď obsadit i období, kdy tradičně plno nebývá, konkrétně šlo třeba o víkendy po svátku 28. října.

Aktuálně tedy více tržeb plyne z mimopražské turistiky?