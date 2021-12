Zlaté české ruce, špičkoví odborníci, renomované vzdělávání i úspěšné start‑upy. To vše v Česku máme. Na českých produktech je jasně patrná erudice i tradice a české firmy umí vytvářet a zavádět špičkové technologie. Máme ale také velmi malý trh, slabý zahraniční lobbing, moc nepodporujeme rodinné firmy, řemeslo ani firmy v počátečních fázích rozvoje a nevyužíváme poradce. V důsledku toho spíš montujeme a do zahraničí dodáváme, o co si řeknou. Českým podnikatelům by neměl stačit punc CZ a neměla by jim chybět ambice zamířit do zahraničí, hledat tam novou klientelu i kapitál. A právě takových v poslední době přibývá.

Rozhodnutí o expanzi na zahraniční trh přichází většinou z přirozených důvodů: zvětšit trh či snížit závislost na jednom trhu, snížit výrobní náklady a podobně. I plánovaná expanze ovšem bývá nezřídka procesem, v němž se věci vyvíjejí, některé otázky se formulují i zodpovídají v jeho průběhu a do finálního řešení se promítá řada „prioritně rozhodujících“ hledisek.