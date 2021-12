Jaderná energie je velmi účinná a dokáže vyrábět elektřinu nepřetržitě. Na druhou stranu se však výstavba reaktorů téměř vždy oproti původním plánům zpozdí a prodraží. A tak i v případě, že Evropská unie jádro označí za udržitelnou investici, by se nemělo zapomínat na další složky energetického mixu, především na obnovitelné zdroje. V rozhovoru pro Ekonom to říká analytička Zuzana Vrbová, která se zabývá energetikou a životním prostředím.

EU chce do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o 55 procent a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. I proto připravuje takzvanou taxonomii udržitelnosti. Co bude její podoba znamenat pro budoucnost energetiky?

Například pro velké firmy a banky bude důležité, že Evropská unie určí, kam by se mělo a nemělo investovat. Navazuje to i na trend, jehož typickým zástupcem je norský penzijní fond. Jedná se o stahování investic z oblastí, které nejsou prospěšné pro životní prostředí nebo poškozují lidské zdraví. Mimo životní prostředí jde například o stahování investic do tabákových společností. To dělá stále více penzijních fondů, což dává signál i ostatním subjektům na trhu. EU vnímá potenciál finančních institucí, který může značně ovlivnit energetickou transformaci. Oblast, kam se budou investovat peníze, se logicky bude rozvíjet.