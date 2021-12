Následující příběh je smyšlený. Martin přišel první den do práce o pár minut dřív, ale musel počkat půl hodiny na vrátnici. Budoucí nadřízený na jeho příchod zapomněl. Na personálním dostal k nastudování mnohastránkový dokument s informacemi o firmě. Posadili ho do kanceláře s desítkami lidí, seznámili ho se dvěma. Kde jsou toalety, se doptal, kuchyňku našel. Počítač dostal druhý den. Když mu začaly do kalendáře naskakovat termíny školení s různými odděleními, mezitím už dostal hromadu práce. Vysvětlili mu, že lidí je málo a začleňování do kolektivu nestíhají. Martin to druhý týden vzdal.

A teď – kolik z toho se reálně děje? To poslední celkem často. Podle průzkumu společnost HCI až dvacet procent nových zaměstnanců opouští pracoviště do 45 dnů po nástupu. Podle průzkumu společnosti Glassdoor zase až 61 procent lidí nachází první den v práci jinou realitu, než jaká se jim prezentovala ve výběrovém řízení. A fluktuace nováčků má tendenci růst s tím, jak podniky přešly na hybridní styl práce, když není možné se fyzicky potkat.

V době častého home officu to zaznamenala interim manažerka Martina Šmidochová, která pracuje pro společnost Conectio digitalizující práci v lidských zdrojích. „Před pandemií byly odchody ve zkušební době ojedinělé, nyní jich je až k deseti procentům,“ říká.

Kolik stojí fluktuace a nejlepší HR marketing