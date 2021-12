1. Bláznivý investorský hit GameStop zveřejní výsledky

Foto: Shutterstock

Americká síť kamenných prodejen s videohrami GameStop byla umírající firmou, než se na sociální síti Reddit domluvili individuální spekulanti a začali nakupovat její akcie. Motivovala je nejen touha vydělat, ale také to pořádně osladit velkým hráčům z Wall Street. Právě GameStop byl jednou z firem, na pokles jejíchž akcií spekulovalo několik velkých hedgeových fondů.

Počátkem letošního roku díky nákupům investorů z Redditu akcie firmy najednou vylétly až o 1900 procent a hedgeové fondy utrpěly obří ztráty.

GameStop letos díky investorskému zájmu ožil, prodal v polovině roku asi pět milionů vlastních akcií, čímž získal přes miliardu dolarů. Otevřel několik nových poboček a plánuje se stát on‑line obchodníkem mimo hlavní průmysl videoher.

Tahle uměle vyvolaná akciová bublinka zatím nesplaskla. Od svého vrcholu, jehož dosáhl koncem ledna, sice GameStop na burze přišel bezmála o 40 procent hodnoty, kdo by do něj ale vložil peníze počátkem roku, stále by si připsal fantastický výnos ve výši 1127 procent.