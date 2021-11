Čerstvý vítr vane z Koreje. Alespoň ve světě elektroaut. Vedle novinky od Hyundai vypadají jiné elektromobily od zavedených značek dost konvenčně. Korejcům se totiž podařilo stvořit miláčka publika. I lidé, kteří se neřadí mezi fanoušky elektromobility, se se zájmem přicházejí zeptat na podrobnosti, když s ním někde zaparkujete, a na křižovatkách si vás fotí. Tedy ne vás, ale auto. Ioniq 5 má parádní design. Na fotkách vypadá jako hatchback velikosti elektrické Hondy e, ve skutečnosti je to crossover konkurující Enyaqu. Jde tedy o auto na pomezí crossoveru a SUV. Trefuje ideální poměr mezi retrem a modernou. Ostré linie odkazující na vzhled hatchbacků z 80. let, výrazné přední úzké lampy s hranatým světelným podpisem a vzadu světla se vzhledem pixelů, to vše působí originálně a velmi sexy.

Podobně futuristická je i kabina. Palubní deskou prochází protáhlá digitální obrazovka, která sdružuje oba hlavní displeje, tedy přístrojový štít před řidičem i centrální se všemi funkcemi. Tlačítek je tu pomálu, jak si prý dnešní automobilový svět žádá. Což o to, hezké to je, ale občas by se hodilo mít pár tlačítek hned po ruce a nepátrat v útrobách menu, když si chcete například vyhřívat sedačku.