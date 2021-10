1. Vláda odpustí DPH u energií, podpoří i firmy

Foto: Shutterstock

Vláda zmocnila ministryni financí Alenu Schillerovou k odpuštění daně z přidané hodnoty u energií na listopad a prosinec. Na odpuštění by měla navázat novela, která tuto úlevu prodlouží „na potřebně dlouhou dobu“. Na vládě současně prošel návrh, který domácnostem se spotřebou do tří megawatthodin odpustí poplatek za obnovitelné zdroje.

Odpuštění DPH u energií vyjde státní rozpočet podle Schillerové na jednu miliardu korun měsíčně. Vláda tímto krokem reaguje na rostoucí ceny elektřiny a plynu. Pro energie nyní platí sazba DPH 21 procent.

Stát by kvůli rychlému nárůstu cen energií mohl ulevit i firmám. Týkalo by se to prominutí poplatků za obnovitelné zdroje. Celková prominutá částka by se zde pohybovala kolem osmi miliard korun.

Vicepremiér a mi­nistr průmyslu a obchodu Karel Havlíček po jednání tripartity uvedl, že stát bude o prominutí tohoto poplatku dále jednat.