Vývoj kompletní umělé inteligence by mohl předznamenat konec lidské rasy. „Je možné, že se vydá vlastní cestou a bude se čím dál rychleji přetvářet. Lidé, omezení pomalou biologickou evolucí, s ní nedokážou udržet krok a budou nahrazeni,“ popsal pro BBC svou vizi budoucnosti jeden z největších mozků dvacátého století fyzik Stephen Hawking. Málokdo z nás má tolik znalostí, aby Hawkingův pesimismus rozporoval. Kai‑Fu Lee, tchajwanský vizionář, odborník na umělou inteligenci (AI), který mimo jiné řídil Google China a založil úspěšnou venture kapitálovou firmu Sinovation Ventures, by možná mohl. Minimálně se o to pokusil ve své knize Supervelmoci umělé inteligence. Čína, Silicon Valley a svět v éře AI, která v překladu Petra Holčáka vyšla v nakladatelství Argo.