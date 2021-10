Nové technologie spolu s tlakem, který před dvěma lety odstartovala covidová epidemie, přináší do Česka přelom v poskytování lékařské péče. Zatím jde hlavně o digitalizaci, která ve zdravotnictví začíná usnadňovat a zlevňovat administrativu. Na vzestupu je rovněž telemedicína, tedy spojení pacienta a lékaře na dálku. Na ni navazuje telemetrie, kdy se od klienta do ordinace či nemocnice automaticky posílají data o jeho zdravotním stavu. A začíná se využívat i umělé inteligence, a to při stanovení diagnózy a hledání optimálního způsobu léčby.

„Ve světě nejde o žádnou novinku, tento koncept je populární zejména ve Skandinávii, kde funguje už víc než 20 let. Teď i u nás nastal významný posun,“ říká vedoucí Národního telemedicínského centra Miloš Táborský. Zatím se nový obor rozvíjí živelně. „Data jsou nejednotná, úhrady od zdravotních pojišťoven netransparentní a bezpečnost i kontrola obtížná,“ dodává. V současné chvíli se pracuje na vzniku podpůrné technické a organizační platformy, která by měla zajistit transparentnější prostředí. A na vzniku pravidel, jež by telemedicínu ukotvila legislativně a zajistila její úhradu ze strany zdravotních pojišťoven. Prostor pro expanzi například telemetrie je velký – je totiž užitečná zvláště při sledování chronických chorob, kdy se musí okamžitě reagovat na změny zdravotního stavu. Podle Táborského žije v Česku 460 tisíc lidí s chronickým onemocněním srdce. Sledování pacientů na dálku by pomohlo i pacientům s cukrovkou, kterých jsou rovněž statisíce.

Digitalizace jako první krok