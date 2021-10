Premiéru Andreji Babišovi se podařilo něco, co už drahně let nesvedl žádný český politik. Jeho fotografie se dostala na přední stránky řady světových médií, včetně tak slavných titulů, jako je Washington Post, Le Monde, The Guardian či Süddeutsche Zeitung.

Radost z tohoto úspěchu poněkud kalí skutečnost, že nejde o žádný úspěch, ale o kolosální ostudu. O předsedovi české vlády se píše v souvislosti s tím, že před lety propral přes daňové ráje v přepočtu bezmála 400 milionů korun. Ve srovnání s touto podezřelou transakcí vypadá celá kauza Čapí hnízdo jako nicotný přestupek.

Babiš, který vstupoval před deseti lety do politiky jako velký bojovník proti korupci, musí v zájmu svém i této země vysvětlit, proč přes nastrčené firmy v daňových rájích tyhle peníze „čistil“ nákupem luxusních nemovitostí ve Francii. Zatím se mu to moc nedaří. Nejdřív se zbaběle schovával před otázkami novinářů za svou ochrankou, případně vybrané žurnalisty ani nepustil na tiskovou konferenci. Pak sice přiznal, že si zmíněné nemovitosti koupil, ale už je prý nevlastní. Což je legrační výmluva. Jsou ve svěřenských fondech, jejichž je Babiš beneficientem a po odchodu z politiky mu tyto majetky opět připadnou.

Související

Je pravděpodobné, že celá aféra Babišovi v nadcházejících volbách příliš hlasů nesebere. Když důvěrou jeho příznivců neotřáslo ani premiérovo chaotické a nekompetentní řízení země během pandemie, které stálo zbytečně život tisíců lidí, neublíží mu ani tato temná a pro většinu lidí složitá transakce.

Nezbývá než doufat a věřit, že Česko bude mít po volbách v čele vlády člověka, který nebude muset každou chvíli řešit třaskavé kauzy týkající se jeho osoby. Člověka, který se bude plně věnovat problémům této země. Ono jich je totiž víc než dost.

Přeji pěkné čtení.