Nic naplat, některá závažná odhalení nechávají jistou část voličů v klidu, kdežto jiná ji spolehlivě zvednou ze židlí. Čímž mohou i otočit předpokládaný volební výsledek. Vybuchlý mezinárodní skandál Pandora Papers má obojí potenciál.

Stroze podané zjištění serveru Investigace.cz ve spolupráci se zahraničními novináři, že premiér Andrej Babiš (ANO) kdysi přes své offshorové firmy poslal 381 milionů korun a pak si za ně koupil ve Francii nemovitosti, nemusí mít na tuzemské voliče „třaskavý“ efekt. No a co, řeknou si babičky v domovech důchodců nebo prodavačky či skladníci kdesi v pohraničí. Při vší úctě, za přívalem ekonomických pojmů si těžko představí cokoli konkrétního, natož odpudivého. Zatímco svého Babiše přece důvěrně znají. I proto ostatně před lety zapadla jiná aféra předsedy vlády, v níž šlo o nákup korunových dluhopisů.

Jenže úplně jinak působí, řekne‑li se, že Babiš si v roce 2009 za odkloněné stamiliony, prohnané sérií půjček skořápkovými firmami v daňových rájích, pořídil luxusní zámeček Chateau Bigaud na Azurovém pobřeží a dalších patnáct luxusních objektů v jižní Francii. Tady už je našinec doma. Zhmotnělé mlaskání mocných ho dráždí. Viz co způsobila třeba Klausova domnělá vila ve Švýcarsku, záhadně placený barrandovský byt Stanislava Grosse, topolánkovsko‑dalíkovské opalovačky v Toskánsku či sbírka klenotů Jany Nagyové Nečasové. Navíc je tu lživý žvást samotného Babiše z roku 2015, že on sám by nikdy peníze do zahraničí neulíval, jak to prý dělají jeho političtí soupeři.