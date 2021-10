Když Andrej Babiš před deseti lety vstupoval se svým hnutím ANO na politickou scénu, nebylo na ní většího odpůrce rozpočtových schodků. „Deficit je ztráta. Kdyby mi někdo sestavil byznysplán se ztrátou, tak ho vyhodím,“ prohlásil tehdy. Politiky ale neradno posuzovat podle slov, nýbrž podle činů. Ukazuje se to i nyní, kdy vláda Andreje Babiše jen během loňského, letošního a příštího roku zadluží Česko o více než bilion korun. A zdaleka za to nemůže jen pandemie covidu‑19. Podívejme se tedy na to, jak od konce roku 2017 Andrej Babiš v roli premiéra v ekonomické oblasti vlastně obstál. Co se mu podařilo, v čem neuspěl a jakých nejhorších chyb se jeho kabinet dopustil?

Za co zaslouží vláda pochvalu

Jestli za něco přísluší Babišovu vládu pochválit, je to jednoznačně navýšení platů učitelů základních a středních škol. Dlouhá léta byli učitelé v Česku ve srovnání se zahraničními kolegy placeni bídně. Ještě v roce 2017 platilo, že méně si za své platy mohli koupit jen učitelé ve čtyřech ze sedmadvaceti zemí OECD. Což samozřejmě vedlo k tomu, že do školství směřovalo stále méně lidí – a ne vždy ti nejkvalitnější.

Hnutí ANO před minulými volbami slibovalo, že tento stav změní a zvedne učitelské platy o polovinu vůči roku 2017. A skutečně se to podařilo. Zatímco v roce 2017 byl podle dat ministerstva školství průměrný plat učitelů 31 578 korun, letos by se podle srpnové predikce projektu IDEA Cerge‑EI měl vyšplhat na 48 204 korun. To představuje nárůst o 53 procent – v žádném jiném volebním období nebyly platy učitelů navýšeny víc.

Rozdíly mezi platy učitelů a ostatních vysokoškolsky vzdělaných už tak v České republice odpovídají průměru zemí EU i OECD, tedy 90 procentům průměrného platu vysokoškoláků v dané zemi. Což je bezpochyby pokrok, vždyť ještě před pěti lety byli čeští učitelé v rámci OECD v tomto srovnání úplně na dně. Jak se píše ve studii ekonomů Daniela Münicha a Vladimíra Smolky, pokud se i nadále podaří relativní učitelské platy udržet dlouhodobě na průměru zemí EU, lze očekávat vyšší zájem o učitelskou profesi. „Rýsuje se tak výhled, že by současný problém nedostatku učitelů mohl být během zhruba pěti let vyřešen,“ uvádí autoři studie.