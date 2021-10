Po drastickém propadu cestování během minulého roku se dovolenkový byznys začal letos v létě probírat. Do původních kolejí se ale nevrací a některé změny způsobné pandemií koronaviru budou nejspíš dlouhodobé. Jak uvádí Jaroslaw Czernek, investiční partner společnosti Rockaway, která je spolumajitelem evropské cestovní agentury Invia Group, dovolenkové balíčky podražily přibližně o desetinu, navíc si lidé vynahrazují mnoho měsíců strávených doma a za zájezdy utrácejí více peněz. Většinou ale kupují zájezdy jen pár týdnů předem. Nepředvídatelnost je tak velkým problémem cestovek, které musí nakupovat kapacity hotelů více dopředu.

Mění se také celý trh s prodejem dovolených. Prakticky všichni aktéři, jako jsou cestovní agentury, letecké společnosti či platformy typu Booking.com, rozšiřují služby pro turisty a nabízejí flexibilnější možnosti sestavování dovolenkových balíčků dopravy, ubytování, pronájmu aut a dalších doprovodných služeb. Jak potvrzuje Czernek, celý trh se tak stále více propojuje.

Loni na jaře se kvůli pandemii koronaviru prakticky přestalo cestovat. Co to udělalo s vaším byznysem?

Po velmi silném roce 2019, kdy měla celá skupina obrat přes 1,4 miliardy eur, a silném náběhu first minute sezony roku 2020 přišel březen a během jednoho dne se nám v podstatě propadlo přes 90 procent byznysu. V létě minulého roku se pak s rozvolněním čísla trochu spravila, takže za celý rok 2020 jsme spadli na 30 až 40 procent obratu předchozího roku. Letos se nám už podařilo skupinu Invia stabilizovat a nyní jsme průběžně v zisku. Je vidět, že lidé zase chtějí cestovat a v některých týdnech hlavní sezony byla poptávka po zájezdech na 160 procent poptávky roku 2019. Náš celkový obrat je ale letos zatím na 60 až 70 procentech roku 2019. Na druhou stranu část výpadku tvoří letenky, jejichž prodeje se zatím nevrací zpátky tak rychle, jak bychom si představovali. Stále se příliš nelétá třeba do Asie nebo do Ameriky. Na příští rok plánujeme, že se plně dostaneme na čísla roku 2019.