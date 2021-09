Co se týče politické fantazie, je Andrej Babiš docela nudný patron. Před volbami nabízí národu samé prošlé zboží. Tak například toho stejného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, co ho loni vyměnil kvůli nezvládnutí nástupu podzimní koronavlny. Oprášil i vysmívanou lež, že Česko je pod jeho vedením „best in covid“. A teď Babišovo hnutí ANO reprízuje i čtyři roky starý „svatební“ scénář – už zase rozjíždí flirt s okamurovci. „Sednu si ke stolu s každým subjektem a nevylučuji absolutně žádnou koalici. SPD prokázala za poslední čtyři roky, ačkoli všichni říkají, jak jsou extremističtí, tak nikdo neřekne čím, a musím za sebe říct, že se chovají korektně. Mně osobně nic špatného neudělali,“ vypustil minulý týden pokusný balonek místopředseda ANO a předseda sněmovny Radek Vondráček.

Zní to strašidelně: vládní objetí populistů s proruskými nacionalisty! Součtem 32,4 a 11,8 procenta (podle posledního průzkumu STEM) by měli většinu na dohled, s 5,4 procenta KSČM dokonce málem v kapse. Naštěstí je to ale zase jenom Babišovo bububu. Fyziolog I. P. Pavlov by na tom mohl demonstrovat podmíněný reflex.