Volkswagen podle odborů zmrazí mzdy
Automobilový koncern Volkswagen plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy svých více než 660 tisíc zaměstnanců. V tiskové zprávě to uvedl německý odborový svaz IG Metall. Volkswagen odmítl komentovat informaci, kterou dříve přinesl i deník Süddeutsche Zeitung. Součástí koncernu Volkswagen je česká Škoda Auto, která má zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních.
Nové opatření podle IG Metall nepočítá se zvyšováním mezd ani o inflaci. Podle odborového svazu lze počítat se značným odporem zaměstnanců, protože by to v konečném důsledku znamenalo snížení mezd o deset a více procent v příštích čtyřech letech.
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