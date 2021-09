Pustit žáky do firem, upravit vzdělávací osnovy a obrátit pohled státu na vzdělávání směrem do budoucnosti. To prosazuje už pátým rokem na pozici viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková. Tato první žena v představenstvu svazu, která je zároveň i členkou představenstva české pobočky IBM, je zodpovědná za témata digitalizace a vzdělávání. „Firmy své zaměstnance vzdělávají, je to pro ně otázka přežití, horší je to s aktivitou státu. Má sice spoustu ambicí, ale když potom přijde na lámání chleba, mají někteří vládní členové představu, že je vzdělávání o rozdávání chlebíčků,“ říká Milena Jabůrková. Její aktivitu při tvorbě a projednávání Strategie vzdělávání 2030+ a prosazování digitálního vzdělávání ocenilo před pár týdny ministerstvo školství – medailí 1. stupně.

Jaký měla pandemie vliv na vzdělávání a digitalizaci v průmyslových podnicích?

Především urychlila technologický vývoj, ukázala budoucí cesty a důležitost digitálního vzdělávání. Stačí se podívat například na elektromobilitu, na proměnu dodavatelsko‑odběratelských řetězců, výrobních procesů a je vidět nesmírné množství práce, které budeme mít s proškolováním a přeškolováním zaměstnanců. Teď nám třeba ve Střední odborné škole Třineckých železáren říkali, jaké změny jsou v procesech úpravy oceli, ale učí se podle 15 let starých osnov. Učivo z nich už ani dnes nepoužijí v praxi, natož v budoucnu. Když se podíváte na topenáře, on už dnes nedělá jenom topení, je kolem toho spoustu počítačové analytiky. Potřebuje spoustu nových znalostí, což si už aspoň uvědomují firmy. Musí – protože pro ně je vzdělávání související s technologickými změnami podmínkou přežití. Do vzdělávání pro budoucnost by se ale měl zapojit hlavně stát. Měl by vytvořit systém, který motivuje občany, vzdělávací instituce i podniky, aby do modernizace vzdělávání investovali. Stát by měl také cíleně podporovat a usnadňovat spolupráci firem se školami. Je důležité propojovat firemní praxi s výukou ve škole. Je však těžké o tom přesvědčit některé státní představitele. Snažíme se jim se Svazem průmyslu a dopravy vysvětlit, že je potřeba investovat do přípravy na budoucnost, a ne ze šuplíku vytahovat staré projekty typu nadjezdy, podjezdy a silniční stavby. Na digitální transformaci firem chtěl stát ze 190 miliard korun z Národního plánu obnovy dát jen jednu miliardu, usilovali jsme o deset, získali jsme aspoň pět.

Děje se v českých firmách dost zajímavého na to, aby tím šlo úředníky inspirovat?