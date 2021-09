Když Jakub Holec zakládal před 12 lety firmu zaměřenou na dojednávání pronájmů komerčních prostor, jako jsou sklady, továrny, kanceláře nebo obchody, kamarádi i konkurenti se mu smáli. Finanční krize tehdy tvrdě dopadla na realitní trh, který u nás navíc ovládaly nadnárodní poradenské společnosti. Přesto se mezi nimi Holcova 108 Agency dokázala prosadit. Od začátku se zaměřuje především na průmyslové nemovitosti a právě o ně je teď během pandemie covidu obrovský zájem. V Praze a okolí stouply podle Holce za poslední půlrok nájmy až o pětinu a vyšší náklady firem se promítnou i do konečných cen zboží.

Před 14 lety jste po studiích na Fakultě stavební pražské ČVUT nastoupil do globální realitněporadenské firmy King Sturge, kde jste se začal věnovat průmyslovým nemovitostem. Proč jste si vybral ze všech segmentů realitního trhu zrovna sklady a továrny?

Byla to úplná náhoda. Během studií jsem poslední semestr strávil na stáži na univerzitě v Číně. Bylo tam mnoho studentů ze zahraničí, hlavně z Austrálie a Ameriky, a tak jsem se tam naučil výborně anglicky. Když jsem se pak vrátil z Číny, chtěl jsem si najít práci, kde bych angličtinu využil. V novinách jsem narazil na inzerát, že anglická realitní firma hledá v Česku nové zaměstnance. Když jsem tam přišel, řekli mi, že hledají někoho do průmyslového oddělení na poradenství a pronájmy hal. Do té doby jsem to nikdy nedělal, ale řekl jsem si, proč to nezkusit.

Po dvou letech v této firmě jste pak založil vlastní společnost 108 Agency. Jak k tomu došlo?

Do King Sturge jsem nastoupil v roce 2007, tehdy to pro mě bylo jako sen. Chodili jsme v oblecích, jedli jsme v lepších restauracích a v práci panovaly kamarádské vztahy. Dva roky poté ale přišla finanční krize a najednou půlku lidí z firmy vyhodili. V tu chvíli jsem procitl. Říkali mi, že jsme jako rodina, ale přece není možné půlku rodiny vyhodit.

Vy jste také dostal výpověď?