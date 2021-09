Miloš Zeman věru není idiot neboli ten, kdo jako jediný – jak prezident rád opakuje – nemění své názory. Čerstvě to předvedl minulou sobotu: po letech, kdy vychvaloval málem do nebes ministryni financí Alenu Schillerovou za její rozhazovačné návrhy státních rozpočtů a chodil ji podporovat do sněmovny, najednou otočil. Tentokrát si Schillerová přijela spolu se svým šéfem, premiérem Andrejem Babišem, do Lán k Zemanovi a jeho expertnímu týmu pro studenou rozpočtovou sprchu. „Prezident republiky se kriticky vyjádřil k návrhu státního rozpočtu na rok 2022, který označil za nedostatečně úsporný a nedostatečně investiční. Navrhl konkrétní druhy úspor a investic,“ oznámil stroze hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Nedojde‑li ke změnám, zvažuje prý Zeman, že by rozpočet vetoval. Podle Schillerové pak chce prezident o návrhu rozpočtu znovu jednat po říjnových sněmovních volbách.

Ne snad, že by Zeman neměl pravdu. Hospodařit s gigantickým schodkem ve výši 390 miliard korun a nijak se ani nesnažit šetřit na výdajích – to je skutečně cesta do pekel. Takové je záhodno dát stopku. Zbytečně obřím zadlužením státu vláda nejen zatíží budoucí generace, ale už do tří let by Česko mohlo narazit na takzvanou dluhovou brzdu. Pak by kabinet musel předložit vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet – a škrty bychom krutě pocítili všichni.