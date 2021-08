Psala se 80. léta minulého století, když se lékaři v jedné anglické nemocnici pokusili infikovat 15 dobrovolníků koronavirem. Nešlo samozřejmě o covid-19 (ten ještě neexistoval), ale o koronavirus zvaný 229E, který způsobuje běžné nachlazení. Z patnáctky účastníků experimentu, kterým lékaři nastříkali do nosu aerosol obsahující koronavirus, se nakazilo deset lidí, přičemž u osmi se vyvinuly i příznaky infekce horních cest dýchacích.

Následující rok lékaři se stejnými lidmi experiment zopakovali. Jak se ukázalo, šestice z desítky již před rokem nakažených lidí se znovu infikovala. Tentokrát se ale symptomy nemoci neprojevily ani u jednoho. Lékaři z toho vyvodili, že imunita proti nákaze koronavirem rychle mizí a reinfekce je běžná. Opakovaně nakažení lidé mají ale jen mírné příznaky a mnohdy je u nich dokonce průběh asymptomatický.

Související

Studie tehdy nevzbudila příliš pozornosti, ostatně až do příchodu SARS-CoV-2, který způsobuje covid-19, kolovaly mezi lidmi jen čtyři koronaviry, jež způsobovaly pouze běžné nachlazení. Podobně jako jeho čtyři „sourozenci“ by mohl nakonec dopadnout i koronavirus, který poslední rok a půl sužuje tuto planetu. Lidé by se jím sice v budoucnosti mohli nakazit opakovaně, často by si toho ale ani nevšimli.

Jestli se tenhle optimistický scénář naplní, ale záleží na tom, jak rychle a masivně budeme očkovat. Bude-li mít covid-19 příležitost rychle se šířit mezi masou neočkovaných a zranitelných lidí, poroste i šance, že se objeví nové mutace. Některá z nich by nakonec mohla očkování prolomit. Takže jak v zájmu svém, tak i ostatních: Jděte se očkovat!

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.