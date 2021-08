Mladá vývojářka Elena Stojanova z malého města v Makedonii si během svých studentských cest oblíbila Prahu. Dokonce natolik, že si zde našla práci. Prošla výběrovým řízením, vyhrála ho. Radost neměla jen ona, ale i technologická firma Pipedrive, jež v ní získala talent v oboru, který už dlouho trpí nedostatkem pracovníků. Radost ale postupně začala klesat, a to na obou stranách. Elena při imigračním procesu podstupovala jedno martyrium za druhým. Nekonečné dokládání dokumentů, cestování po různých konzulátech nejen ve své rodné zemi, nedodržování lhůt ze strany úředníků. Nad tím vším se neustále vznášela nejistota, zda se jí vůbec podaří získat pracovní povolení. Do pražské kanceláře nakonec dorazila až po osmi měsících. Měla štěstí, firma pro ni místo stále ještě měla. Podobný příběh má i další IT specialista Kiril, pracující aktuálně v českém start-upu Mews, který se zabývá automatizací hotelnictví. Jeho úřední cesta do Prahy trvala sedm měsíců.

