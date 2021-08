Když v roce 2009 přišla do Evropy z Ameriky finanční krize, přinesla s sebou vedle řady negativních efektů i jeden pozitivní – výrazné zlevnění elektřiny. Cena jedné megawatthodiny elektrické energie propadla z úrovní kolem dvou tisíc korun na polovinu. To, co z počátku vypadalo jako krátkodobá korekce způsobená ekonomickou recesí, se nakonec protáhlo na více než deset let. Mezi 1000 a 1500 korunami za megawatthodinu oscilovala cena elektřiny až do letošního jara. Teď ale období příznivých cen končí. Elektřina začala zdražovat. Jedna megawatthodina se na burzách opět prodává za více než dva tisíce korun. Podle analytiků odstartoval nový trend, který se jen tak nezastaví.

Drahá ekologie

Hlavní roli v obratu v cenách elektřiny hraje především zdražování emisních povolenek. Ty jsou nástrojem Evropské komise ke snižování produkce skleníkových plynů. Část povolenek dostanou podniky bezplatně, zbytek si mohou koupit na trhu nebo v aukci. To se týká nejen energetických firem, ale i průmyslových podniků.

Jenže právě aukční cena povolenek v posledních měsících strmě roste a pokořuje jedno historické maximum za druhým. Zatímco na začátku letošního roku se po­hybovala kolem 32 eur za tunu emisí, teď je to kolem 55 eur. A začátkem léta atakovala dokonce hranici 60 eur za tunu.