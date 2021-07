Akciové trhy v poslední době překotně rychle rostou a v příštích měsících může klidně přijít propad o deset i více procent, říká portfolio manažer fondu J&T Opportunity CZK Michal Semotan. To by ale nikoho nemělo od investování do akcií odradit, z dlouhodobého hlediska je to jednoznačně nejvýnosnější investice a je škoda, že se jí tolik lidí v Česku vyhýbá.

Akciové trhy v poslední době silně posílily, americké indexy lámou jeden historický rekord za druhým, jak dlouho tahle jízda podle vás může vydržet?

Ono nejde jen o poslední roky. Když se podíváte na dlouhodobé statistiky, klidně padesát až sto let do historie, tak jasně vidíte, že akciové trhy posilují. Je to způsobeno jednak tím, že společnost jako celek bohatne, jednak obrovským technologickým pokrokem. Dnes si na mobilním telefonu klidně obchodujete s akciemi, to bylo před nějakými patnácti lety naprosto nepředstavitelné. Před třiceti lety tady lidé pomalu ani nevěděli, co je to počítač. K tomu si připočítejte, že jsou extrémně nízko úrokové sazby, tudíž je na trhu spousta volných peněz. Což způsobuje, že u mnoha firem jsou akcie ohodnocené opravdu vysoko. No a teď je samozřejmě otázka, co se stane. Jestli dojde ke korekci, nebo trhy ještě porostou, protože politika centrálních bank ještě nějakou dobu pojede dál ve stejném duchu.