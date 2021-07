Řada výrobků firmy Alca plast není po zabudování do koupelen a toalet vůbec vidět, o to víc je ale o této břeclavské společnosti slyšet na byznysové scéně. Její zakladatelé a majitelé, Radka Prokopová a František Fabičovic, sbírají podnikatelská ocenění a po nedávném tornádu na jižní Moravě byli jedni z prvních, kdo tam začal organizovat finanční i materiální pomoc. Nyní společnost, která vyrábí stovky produktů od splachovacích systémů přes umyvadlové sifony až po záchodová prkénka, prochází výraznou proměnou.

Manželé založili hlavní mateřskou společnost Alca Holding, pod kterou budou sdružovat další firmy skupiny. Prvním přírůstkem je akvizice výrobce potrubních systémů pro rozvody vody FV − Plast, za nějž břeclavská společnost zaplatila vyšší stovky milionů korun. I díky tomu by se obrat skupiny měl letos vyhoupnout z necelých dvou miliard na tři miliardy korun.

Manželé Prokopová a Fabičovic, kteří se před více než dvěma desítkami let vzali a začali spolu podnikat jen po několikaměsíční známosti, se nyní stahují z každodenního provozního řízení firmy. To předávají manažerskému týmu. Zároveň se stěhují ze základny firmy na jižní Moravě do Prahy. Odtud budou řídit holding a věnovat se strategii celé skupiny.

Z technicky zdatných pracovníků se stávají lidé, kteří u práce nepřemýšlejí. Pak je složité je zaměstnat jinde.

Ta nyní čelí velkému nedostatku lidí a surovin. „Je to totální krize, nic podobného jsme nikdy nezažili,“ říká Prokopová. Dalším problémem je podle ní neustálý a marný boj s ilegálním kopírováním výrobků. „To však nemají na svědomí jen firmy z Východu, ale i ty evropské, které jim zadávají zakázky,“ uvádí Prokopová. Na druhou stranu Alca Holding nyní těží z toho, že se výrazně zdražuje a zpožďuje přeprava z východní Asie, takže se v Evropě zvyšuje poptávka po lokálních výrobcích.

Vyrábíte sanitární techniku. Jak vypadá vaše koupelna a toaleta? Testujete doma své výrobky?