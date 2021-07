Česko se zařadilo mezi první země na světě, které dokázaly mezi městy přenést takzvané kvantové klíče (QKD nebo quantum key distribution). Ty by mohly znamenat zlom v šifrování informací přenášených přes datové sítě a pomoci tak lidstvu uspět v éře kvantových počítačů.

Transfer klíčů se podařil mezi Ostravou, kde se do akce zapojila akademická organizace CESNET a národní superpočítačové centrum IT4Innovations, a polským Těšínem s jeho superpočítačovou institucí PSNC. Dnešní telekomunikační a informační technologie jsou často odposlouchávatelné, děravé a zneužitelné. Může to být stářím a nedokonalostí jejich návrhu, chybami při nasazení nebo lidským faktorem. Situace se mnohdy, alespoň do jisté míry, dá řešit šifrováním a nasazováním algoritmů, které současné počítače nedokážou „rozlousknout“, případně by šifrovací hesla a klíče musely počítat klidně desítky let.