Zeleneč je menší obec zhruba se třemi tisíci obyvatel, mateřskou a základní školou, hřbitovem, poštou, lékařem a zubařem, knihovnou a dobrým dopravním spojením do blízké Prahy. Od řady dalších českých vesnic se ale přece jenom v něčem liší. Na kraji Zelenče stojí rozsáhlá plocha obehnaná dvěma řadami ostnatého drátu, kamerami a řadou dalších přísných bezpečnostních mechanismů. Už od dob komunismu to tady patřilo ministerstvu vnitra, které později areál přenechalo resortu financí. Ten v Zelenči vybudoval moderní datové centrum, díky němuž by se chtěl stát hlavní silou v centralizaci tolik problematického státního IT a eGovernmentu

Manuál pro digitalizaci státu