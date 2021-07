S vámi jednat nebudu, jste neseriózní, pošlete za sebe jiného kolegu, tak odmítl před lety jednat potenciální inzerent s obchodní zástupkyní jedné právnické firmy. Důvodem bylo její potetované předloktí. Takové situace se dnes podle potetovaných lidí oslovených týdeníkem Ekonom stávají jen zřídka. Nechat se tetovat je posledních pár let velký trend, stačí se rozhlédnout po koupalištích, ale i pracovištích. Tetování má podle loňského výzkumu Nielsen Admosphere patnáct procent Čechů a většina z nich je ve věku od 15 do 44 let. Ačkoli je nejčastějším místem pro kérku paže, přibývá lidí, kteří si pro nesmazatelné obrázky vybírají i místa, která oblečením nelze vždy zakrýt, například předloktí, ruce či krk. Jak se tetování řeší na pracovištích? Vadí zaměstnavatelům a jak se s rozšiřujícím se specifickým zdobením popasovala firemní pravidla?

Křesťanství tetování odmítalo jako pozůstatek pohanství, a „malování na kůži“ tak po staletí bylo doménou lidí, kteří žili v rozporu s vládnoucím systémem.

Zaměstnavatelé podle advokátky Nataši Randlové nemají právo rozhodnout se o přijetí, či nepřijetí zaměstnance na základě toho, zda dotyčný má tetování − to by byla diskriminace. Ze zákoníku práce podle jejích slov nevyplývá pro potetované žádná povinnost kromě povinnosti tetování skrýt, pokud zobrazuje urážlivý, diskriminující, sexuálně explicitní nebo jinak vulgární motiv. „V tom případě by mohl zaměstnavatel pracovníkovi nakázat, aby obrázek skryl pod oblečením,“ uvádí Randlová. „Je to stejné, jako kdyby si dotyčný v kanceláři vystavil pornografický obrázek. Ostatní by tím dostával do nepříjemné situace,“ vysvětluje Randlová.

Někde tetování tolerují, jinde přelepují