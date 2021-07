David Krajný léta pracoval pro americký žvýkačkový kolos Wrigley a vypracoval se až do vysokých manažerských pozic v jeho severoamerické centrále. Vedle toho se ale zajímal i o investice do nemovitostí. A když ho pak práce v korporaci omrzela, začal podnikat právě v tomto oboru. V roce 2005 od kanadsko-americké sítě realitních kanceláří Re/Max koupil licenci pro Česko a Slovensko. A pustil se do odvětví, které se tehdy v tuzemských podmínkách teprve utvářelo. S přispěním amerického vzoru a know-how se Krajnému podařilo na trhu uchytit a vybudovat v Česku síť kanceláří Re/Max, jejíž roční obrat nyní atakuje miliardu korun.

Jaké to bylo, přejít z velké nadnárodní společnosti do vlastního podnikání, byť pod záštitou známé značky?

Byla to obrovská změna a taky z dnešního pohledu kus odvahy. V korporátu jsem měl svůj sekretariát, svého řidiče, létal jsem soukromým firemním letadlem. Když mi nefungoval počítač, tak jsem zavolal a přiběhli dva ajťáci. Z toho jsem se najednou ocitl v mrňavé kanceláři, měl jsem jen pár svých úspor a to bylo všechno. Jsem ale zvyklý neustále hledět dopředu, moc se nebojím a věřil jsem tomu. A ono to vyšlo. Náš byznys od roku 2005 nepřetržitě roste, někdy i dvouciferným tempem. Za rok 2020 byl hrubý provizní obrat české sítě Re/Maxu 900 milionů korun a hodnota prodaných nemovitostí se pohybovala okolo 25 miliard korun. Když ale vezmeme od června 12 měsíců, pak už jsme na miliardě korun.

Proč jste se z Wrigley, tedy de facto potravinářského průmyslu, rozhodl jít do úplně jiného odvětví?