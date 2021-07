Na populárním internetovém fóru Reddit se před devíti měsíci objevil zajímavý příspěvek. Uživatel s přezdívkou Well-oh-well si v něm stěžoval na to, že jeho dva měsíce starý notebook hlásí chyby a je zpomalený. Během pátrání po příčině narazil na to, že složka, kde by měl být nainstalovaný český antivir Avast, je prázdná. Jakmile Avast nainstaloval znovu, došlo k detekci několika zavirovaných souborů. Well-oh-well připojil možnou příčinu problému − nainstaloval si několik pirátských verzí her.

Tohoto příspěvku na Redditu si všimli v detekčních laboratořích Avastu a začali se pídit po tom, s čím mají tu čest. Zjištění by šlo shrnout takto: nový druh malwaru dokáže sám sebe maskovat, a aby se vyhnul odhalení, mimo jiné smaže a deaktivuje antiviry. Používá i další metody schovávání se. Když například uživatel chce zjistit, proč má pomalý počítač a otevře tradiční aplikaci Správce úloh, vir se sám vypne a naběhne až po dalším zapnutí počítače.

K nelegální hře jeden Krakonoš